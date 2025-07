Disinfestazione straordinaria a Mercogliano: intervento previsto per il 1° agosto alle ore 4:00

Il Comune di Mercogliano informa la cittadinanza che nella mattinata di giovedì 1° agosto 2025, a partire dalle ore 4:00, verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale. L’operazione prevede l’utilizzo di un prodotto a base di cipermetrina, un insetticida comunemente impiegato per il controllo di zanzare e altri insetti infestanti.

Le raccomandazioni per i cittadini

Al fine di garantire la sicurezza della popolazione e la piena efficacia del trattamento, l’amministrazione comunale raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

• Tenere chiuse finestre e porte durante il passaggio dei mezzi incaricati della disinfestazione;

• Non lasciare panni stesi, alimenti o ciotole per animali domestici all’esterno delle abitazioni;

• Non sostare all’aperto o nelle immediate vicinanze dei veicoli di irrorazione;

• Evitare il contatto con le superfici trattate fino a completa asciugatura. In caso di contatto accidentale, si consiglia di lavare accuratamente le mani.

Un intervento per la salute pubblica

L’intervento si inserisce nel piano estivo di prevenzione promosso dal Comune per il miglioramento dell’igiene urbana e la tutela della salute pubblica. Il sindaco invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione affinché l’operazione possa svolgersi in condizioni di sicurezza e con il minimo disagio per i residenti.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o contattare gli uffici comunali competenti.