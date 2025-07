GROTTOLELLA. 1, 2 e 3 agosto festeggiamenti di Santa Anastasia

La settimana più attesa dai grottolellesi , soprattutto sul piano religioso è sicuramente quella di Santa Anastasia. Il Comitato festeggiamenti, insieme alle associazioni del paese e al Comune di Grottolella hanno organizzato 3 serate tutte da vivere intensamente in allegria e in compagnia.

I festeggiamenti in onore della Santa iniziano venerdì 1 agosto con la benedizione degli animali con il parroco Don Marcello e le associazioni di volontariato del posto e Comitato festa, e dopo la messa delle 19 ci sarà una serata musicale offerta Pino Pino e con prodotti locali da degustare .

Sabato 2 agosto è in programma invece Viaggiando sotto le stelle, iniziativa promossa e sponsorizzata dal comune di Grottolella.

Mentre domenica 3 agosto ci saranno le messe della domenica mattina , di cui quella delle ore 11.00 sarà celebrata dal Vescovo Aiello e da Don Marcelo e la processione di Santa Anastasia alle ore 19: 30 sarà accompagnata dalla Banda musicale città di Grottolella.

La serata di domenica terminerà con la esibizione dei Bottari in piazza Angelo Maglio , con tante sorprese ancora per i cittadini.

“Anche quest’anno abbiamo fatto un grande lavoro con gli amici del Comitato festeggiamenti per garantire una degna festa alla nostra amata Santa Anastasia e ringraziamo tutti coloro i quali hanno mostrato collaborazione e partecipazione fattiva . Vi invitiamo a partecipare in questi tre giorni di festa e di preghiera attorno alla nostra Santa, in un clima di rinnovata concordia e armonia sociale spirituale” – dichiara Don Marcello parroco di Grottolella.