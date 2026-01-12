Nicola & C. si rinnova: nasce la nuova brand identity ‘Beauty Partner Since 1979’

Specializzata nella distribuzione di prodotti professionali per il settore beauty dal 1979, Nicola & C. svela una nuova brand identity che richiama il solido heritage dell’azienda e un’attenzione ancora più forte e incisiva sui clienti

12 Gennaio 2026 – Nicola & C. (nicolaec.com/), storica realtà italiana nel settore beauty B2B, annuncia il lancio della sua nuova brand identity, un progetto strategico che si inserisce in un percorso più ampio di evoluzione dell’azienda.

La nuova identità nasce dalla volontà di posizionare con maggiore chiarezza Nicola & C. come “partner di bellezza”, non più solo un fornitore, ma un partner strategico capace di affiancare i clienti in modo continuativo con soluzioni, consulenza e servizi a valore.

Il cuore del rebranding risiede nel mantenimento del nome storico che preserva riconoscibilità, reputazione e fiducia, affiancato dall’introduzione del nuovo pay off “Beauty Partner Since 1979”, che sintetizza e veicola il purpose e l’heritage dell’azienda. La nuova identità visiva è caratterizzata da un logo minimal, una palette cromatica contemporanea e un design studiato per i contesti digitali e multicanali, un’evoluzione capace di coniugare continuità e modernità.

Per Nicola & C., il rebranding nasce da una cultura aziendale costruita sul lavoro quotidiano e sull’affidabilità. Un aspetto che Mario Fusco, AD dell’azienda, riassume così:

“In Nicola & C. abbiamo sempre creduto che il valore si dimostri nei fatti. Ogni giorno lavoriamo perché logistica, organizzazione e attenzione al cliente funzionino senza compromessi. Il rebranding non cambia questo approccio: lo rende semplicemente più chiaro e coerente con ciò che siamo e con il modo in cui lavoriamo da sempre.”

Guardando al futuro dell’azienda, Francesconicola Fusco, membro del Consiglio di Amministrazione, sottolinea invece come il rebranding si inserisca in un percorso di trasformazione più ampio, che integra innovazione, tecnologia e visione strategica:

“Non abbiamo cambiato identità per apparire diversi, ma per essere più chiari. La tecnologia ci sta già portando avanti: il rebranding è il modo più semplice per dirlo.”

Il progetto di rebranding è stato sviluppato in collaborazione con Easy Web, agenzia di comunicazione e sviluppo software con sede al CIS di Nola, il principale polo B2B d’Europa, sotto il coordinamento di Marco Napolitano, Project Manager & Content Marketing Manager. Easy Web ha affiancato Nicola & C. lungo l’intero percorso di ridefinizione dell’identità visiva, seguendo un approccio integrato che ha unito visione strategica, progettazione grafica e declinazione digitale del brand.

Nicola & C.: visione di famiglia, impatto globale

Con una storia che affonda le radici in quasi mezzo secolo di attività, Nicola & C., oggi alla terza generazione, è una realtà di riferimento nel panorama italiano della distribuzione di prodotti per la bellezza e la cura della persona. Un percorso di crescita costante ha portato l’azienda a rafforzare nel tempo un’offerta ampia e flessibile, supportata da un sistema logistico d’eccellenza.

Nicola & C. mette infatti a disposizione di clienti distributori e professionisti della bellezza oltre 37.700 referenze, da colorazioni e trattamenti avanzati fino a prodotti di styling, make-up, cosmetica, profumi e accessori delle migliori marche sul mercato, contando più di 1.600 distributori partner B2B: riesce a raggiungere così, grazie alla sua capillare rete distributiva, 60.000 parrucchieri, barbieri e professionisti dellʼhaircare e più di 20.000 centri estetici.