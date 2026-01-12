Avellino, nasce il “Comitato per il No” al Referendum Giustizia

Il 10 gennaio 2026 è stato costituito il “Comitato per il NO” al Referendum Giustizia per la Provincia di Avellino. Il Comitato è formato da cittadini e cittadine, con il sostegno e la partecipazione attiva di sindacati e associazioni, per contrastare la Riforma costituzionale approvata dall’attuale maggioranza parlamentare e sottoposta a Referendum confermativo in primavera.

Le ragioni che hanno spinto molti cittadini ad aderire all’iniziativa di costituzione del “Comitato per il No” non sono difficili da comprendere. In primo luogo, la difesa della Costituzione e dei principi di civiltà giuridica: impedire che, dietro il logoro slogan della “separazione delle carriere” si realizzi di fatto un disegno di eliminazione degli organi di garanzia.

I punti più rilevanti della critica al disegno di Riforma costituzionale sono esposti nel documento allegato.

Il Referendum confermativo non richiede quorum, ma si auspica la più ampia partecipazione dei cittadini e delle cittadine perché è in gioco il futuro del nostro Paese, e non della sola sfera giudiziaria, come si vuol far credere.

Per il Comitato per il No al Referendum della provincia di Avellino, Domenico Gallo, già Presidente della Sezione Penale della Corte di Cassazione.