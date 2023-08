Napoli vince 2-0 contro il Sassuolo: Osimhen e Di Lorenzo segnano, ma la prestazione non convince

Il Napoli ha mantenuto la sua posizione in testa alla classifica della Serie A con una vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, ma la prestazione non ha completamente entusiasmato i tifosi. Gli azzurri hanno segnato due gol, uno su rigore grazie a Victor Osimhen al 16º minuto, e un secondo gol di Giovanni Di Lorenzo al 63º minuto su assist di Kvaratskhelia. Questo secondo gol ha dato maggiore tranquillità alla squadra, mettendo il Sassuolo in una posizione difficile, soprattutto considerando che erano già in inferiorità numerica dal 51º minuto a causa dell’espulsione di M. Lopez.

Nonostante la vittoria, la prestazione del Napoli non è stata soddisfacente. La mancanza di fluidità nel gioco e la scarsa precisione sono state evidenti, e il Napoli dovrà sicuramente lavorare su questi aspetti per migliorare nelle prossime partite.

Inoltre, la prestazione di alcuni giocatori del Napoli è stata al di sotto delle aspettative, in particolare quella di Raspadori. Il giovane attaccante non è riuscito a incidere sulla partita ed è stato sostituito nel secondo tempo.

Infine, nel video che abbiamo girato è presente l’analisi della partita del dottor Bianco.

(Andrea Salvatore Guerriero)