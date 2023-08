CALCIO. Il Nola comincia bene: poker all’Ercolanese in Coppa

Il Nola si presenta e lo fa in grande stile. Al primo appuntamento ufficiale della stagione 2023/2024 i bianconeri stendono l’Ercolanese in casa nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Tanti gli ex tra le due compagini, ottima la cornice di pubblico, merito anche della scelta della società nolana di fissare l’ingresso gratuito per tutti. Mister Luigi Sanchez presenta il suo Nola alla prima con un fluido 352 che impone subito il suo gioco. E il Nola, dopo che Uliano fa un miracolo su colpo di testa da corner nolano, va meritatamente avanti con il solito bomber Esposito. Funziona perfettamente, infatti, la coppia dei due Esposito: Francesco dribbla e serve Gennaro che al 23′ di testa porta avanti il Nola e segna l’ennesima marcatura in bianconero. Il Nola gioca meglio la prima frazione di gara, va vicinissimo al raddoppio con una clamorosa traversa di Francesco Esposito ma deve chiudere il primo tempo sul pari. Al 32′, infatti, i granata raggiungono il pari su corner grazie ad un poderoso stacco di Borrelli. Nella seconda frazione di gara la spartito non cambia. Il Nola attacca e nelle prime battute si ripete subito il duello Esposito – Uliano che però vede ancora il portiere granata protagonista con una parata a tu per tu in area piccola che nega la gioia del gol al 10 nolano. Il gol del vantaggio meritato però arriva: crossa dalla destra per Gennaro Esposito, il capitano del Nola è furbo e fa scorrere, la palla sbatte contro la coscia di Barone e va in rete. E’ il minuto 62 e il Nola è di nuovo avanti. Da questo momento in poi è monologo Nola e sale ancor più in cattedra Francesco Esposito che vizia gli altri due gol. Al 66′ il 10 si impegna in una serpentina in area piccola e tira verso Uliano, il portiere ospite para ma serve la palla sui piedi del giovane Guadagni che non sbaglia e segna il 3-1. Al minuto 81′ è ancora Esposito a portare avanti l’attacco nolano servendo la palla a Samb che in corsa trafigge ancora Uliano per il 4-1. A 2′ dal termine c’è anche spazio per la seconda traversa, questa volta di Mazzucchiello, ma il risultato non cambia. Il Nola ora potrà godersi questa vittoria in vista del prossimo impegno: appuntamento domenica prossima in trasferta con la Mariglianese per il secondo match del girone di Coppa.

DICHIARAZIONI .”Ci prendiamo l’ottimo risultato ma non cambia nulla – ha affermato a fine gara mister Sanchez – Stiamo viaggiando in un percorso ben definito e dobbiamo lavorare. I ragazzi però oggi hanno fatto un’ottima gara. Abbiamo una squadra che magari non ha nomi altisonanti ma ci sono tanti soldati e alcuni calciatori di categoria superiore. E’ stato davvero bello vedere nuovamente la gente allo stadio e ricevere quell’applauso finale. Ripartiamo da qui e continuiamo a lavorare”. “Felice per il mio gol, posso dire che qui sono abituato – ha dichiarato Gennaro Esposito – Nola è un po’ la mia seconda pelle. Con Francesco Esposito ci troviamo alla grande, siamo stati messi insieme con criterio, abbiamo caratteristiche opposte ma funzioniamo. Siamo efficaci soprattutto perchè abbiamo la squadra che ci sostiene, quando servirà sosterremo noi loro”.

TABELLINO Reti: G. Esposito 23′ (N), Borrelli 32′ (E), autogol Barone 62′ (N), Guadagni 66′ (N), Samb 81′ (N). Nola 1925: Somma, Dentice, D’Ascia, Pantano, Pissinis (79′ Annibale), De Angelis, Biason, Marin (77′ Samb), Caliendo (59′ Guadagni), Esposito F. (89′ Corbisiero), Esposito G. (85′ Mazzucchiello). A disposizione: Angarelli, Angeletti, Grasso, Capuozzo. Allenatore: Luigi Sanchez. Ercolanese: Uliano, Barone (83′ Improta), Amoriello, Sannino, Caccia, Menna, Sorrentino, Borrelli, Conte (62′ Scalzone), Alvino (62′ Costantino), Basso (83′ Mbaba). A disposizione: Santino, Matteo, Palomba, Matrone, Esposito. Allenatore: Antonio De Stefano. Arbitro: Di Placido di Ariano Irpino (assistenti Pellecchia di Avellino e Freda di Avellino). Note: ammoniti Pissinis, Somma, Dentice e Biason per il Nola; ammonito Sannino per l’Ercolanese.