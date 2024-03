NAPOLI. Piazza Garibaldi: scoperto con 10 kg di hashish ai tornelli della Circumvesuviana. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattina di ieri, gli agenti del Reparto Operativo di Napoli Centrale, congiuntamente ad una pattuglia dell’Esercito Italiano, impiegata nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, durante gli ordinari controlli nella Stazione di Napoli Garibaldi, hanno notato un soggetto correre precipitosamente per superare i tornelli in uscita della Circumvesuviana.

Gli operatori, insospettiti, l’hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 94 panetti di hashish per un peso complessivo di 10 kg e di 300 euro.

Per tali motivi, un 34enne palermitano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.