Napoli-Juventus 2-1: Ribaltone spettacolare, la squadra di Conte infligge la prima sconfitta ai bianconeri

Il big match tra Napoli e Juventus si conclude con una vittoria azzurra per 2-1, grazie a un secondo tempo travolgente che consente alla squadra di Antonio Conte di ribaltare lo svantaggio iniziale e mantenere salda la testa della classifica.

Primo tempo equilibrato, Juve avanti con Kolo Muani

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con il Napoli inizialmente più guardingo e la Juventus attenta a non lasciare spazi agli avversari. A spezzare l’equilibrio è però un episodio sfortunato per i partenopei: al 42’, su un’azione confusa in area, una deviazione di Anguissa favorisce Kolo Muani, che insacca per il vantaggio bianconero.

Secondo tempo da incorniciare per il Napoli

Il Napoli rientra in campo nella ripresa con un atteggiamento completamente diverso, pressando con aggressività e costringendo la Juventus a rintanarsi nella propria metà campo. La spinta azzurra viene premiata al 57’, quando proprio Anguissa, riscattandosi dall’errore del primo tempo, trova il gol del pareggio con un colpo preciso sugli sviluppi di un calcio piazzato.

L’inerzia della gara passa completamente nelle mani del Napoli, che continua a dominare e al 69’ completa la rimonta. Un intervento falloso in area su Zielinski induce l’arbitro a concedere un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Romelu Lukaku, che spiazza Szczęsny per il 2-1.

Napoli solido capolista, Juve alla prima sconfitta

La Juventus, incapace di reagire con efficacia, subisce la prima sconfitta stagionale in campionato, vedendo interrompersi la propria striscia positiva. Il Napoli, invece, si conferma inarrestabile, rafforzando il proprio primato in classifica con una prova di forza e carattere.

Con questa vittoria, la squadra di Conte manda un chiaro segnale alle rivali per il titolo, dimostrando di essere non solo una macchina da gol, ma anche una squadra capace di ribaltare le avversità.