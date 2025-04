NAPOLI. Conte chiarisce: “Ho ambizioni, non sono uno stupido. A Napoli valuterò tutto”

Dopo le dichiarazioni della vigilia del match contro il Monza vinto oggi 1 a 0, Antonio Conte è tornato a parlare ai microfoni di Dazn a fine partita, chiarendo la sua posizione sul possibile futuro a Napoli e ribadendo il suo modo di intendere il lavoro da allenatore.

“Ho ambizioni, voglio lottare per i massimi successi,” ha detto Conte, sottolineando con fermezza la sua volontà di essere protagonista ad alti livelli. “Non sono uno stupido: se a Napoli non ci sono le risorse per raggiungere determinati obiettivi, è ovvio che valuterò tutto con attenzione.”

Parole che suonano come un messaggio chiaro, non solo alla società partenopea, ma a tutto l’ambiente calcistico. Il tecnico intende sedere su una panchina dove ci siano basi solide e un progetto vincente. Il futuro? Ancora da scrivere, ma Conte lascia intendere che non accetterà compromessi al ribasso.