Mugnano/Sperone/Sirignano: Tre comunità in festa per i loro parroci – 20 Anni di Sacerdozio

Oggi le comunità di Mugnano, Sperone e Sirignano sono in festa poiché celebrano un avvenimento importante: il 20° anniversario di sacerdozio dei sacerdoti Giuseppe Autorino, Reinaldo Luis Arina de Plata e Justine D. RaJ.

In questi due decenni, i tre sacerdoti hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità, guidando i fedeli sulla strada della fede e della speranza. La loro dedizione e il loro amore per la Chiesa sono un esempio per molti.

La loro missione è stata un dono per tutti i fedeli.

Tutta la comunità mandamentale augura ai festeggiati un futuro pieno di gioia, pace e benedizioni.

*”Il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore ti faccia risplendere il suo volto e ti sia misericordioso, il Signore ti rivolga il suo volto e ti conceda la pace.”* (Numeri 6, 24-26)

La redazione di Binews porge gli auguri a don Giuseppe, don Reinaldo e don Justine. (L.C.)