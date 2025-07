Mugnano: processione di Maria Santissima del Carmelo

Nel pomeriggio di domenica 27 luglio, si è tenuta la processione solenne dell’effigie della Madonna del Carmine.

Il corteo religioso preceduto dalla banda musicale, ha visto la partecipazione dei vari comitati e delle associazioni cittadine, presenti le autorità civili e militari: il sindaco dott. Alessandro Napolitano, la polizia locale, i Carabinieri di Baiano e centinaia di fedeli

La processione ha attraversato le strade del paese ed è stata accolta con gioia.

Allorquando si è giunti in piazza Umberto I si è tenuta la tradizionale infiorata e la preghiera dinanzi al Santuario di Santa Filomena.

In piazza Cardinale, don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa che è stata allietata dal “coro inter parrocchiale dei Santi Biagio e Stefano” di Forino

La serata si è conclusa con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e la risalita all’altare maggiore della statua di Maria Santissima del Carmine.

È dunque calato il sipario sui festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo iniziati il 16 luglio con l’intronizzazione.

Un plauso va al Rettore don Giuseppe Autorino, al neo Comitato Festa, all’amministrazione comunale, ai vigili urbani, alla Misericordia del baianese, alla protezione civile per la sinergia e l’impegno profuso affinché i festeggiamenti si svolgessero in modo sereno. (L.C.)