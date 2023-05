Concorso Internazionale di poesia e arte “Avellino in versi”, IX edizione

L’associazione Culturale di promozione sociale “Il Bucaneve”, in collaborazione con “Il Saggio” Editore, indice il IX Concorso Internazionale di poesia e arte AVELLINO IN VERSI, EDIZIONE 2023 per le seguenti sezioni:

Sez. A Poesia inedita a tema libero

Sez. B Poesia inedita a tema “Sulle tracce di Francesco De Sanctis”

Sez. C Poesia inedita – Vernacolo (con relativa traduzione in italiano)

Sez. D Racconti

Sez. E Cortometraggi o video poesia

Sez. F Fotografia Omaggio a Sabino Battista

Sez. G Studenti

Sez. H Arte (pittura, disegno, sculture)

Quota di partecipazione. Per ogni opera iscritta al concorso nelle sezioni A, B, C, D, E si richiede un contributo di partecipazione di 10,00 Euro. Per ogni gruppo di tre poesie il contributo richiesto è di 25,00 euro (quindi se si vuole partecipare con due poesie, ad esempio, il contributo di partecipazione è di 20 euro). Per la sezione F, la partecipazione è gratuita ed è prevista l’invio di una sola poesia o una sola opera. Tale contributo servirà a coprire parzialmente le spese organizzative. La quota di partecipazione può essere cumulabile tra le sezioni A, B, C, D, E, F, G. La quota di partecipazione dovrà essere versata sul c/c N° IT40Z0501803400000017131475 intestato ad Associazione Il Bucaneve C.F. 92099930643 o in contanti. Le opere di tutte le sezioni, comprese quelle artistiche, vanno inviate o come testo o come immagini (formato.jpg e ottima risoluzione), via e-mail: maria.ronca@gmail.com per eventuali pubblicazioni. Si raccomanda di scrivere in Times new roman, carattere 12. Per i cortometraggi, durata max di 5 minuti, da inviare con DVD.

Scadenza. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 31/07/2023.

Copie. I concorrenti invieranno, per posta, dovranno 6 copie della poesia, di cui 1 sola completa dei dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo, CAP, città di residenza e di nascita, recapito telefonico e posta elettronica, quota in contanti) al seguente indirizzo: presso Maria Ronca Via Giuseppe Zigarelli, 14 – 83100 Avellino.

Alla poesia deve essere allegata la ricevuta di ricarica posta pay e una dichiarazione di paternità dell’opera ed esplicitare in calce che l’opera non ha avuto alcuna menzione o premio presso altri concorsi letterari pena l’esclusione dalla manifestazione attuale e future.

Premi La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, premierà i primi tre classificati più altri premi speciali delle sezioni A, B, C, D, E, F, G. La giuria ha la facoltà di attribuire premi speciali e di menzionare o segnalare le liriche più meritevoli. Per la sezione D, la Giuria premierà i primi dieci classificati con medaglie e targhe. La cerimonia di premiazione è prevista per il mese settembre.

Annotazione Le poesie pervenute non saranno restituite e potranno essere utilizzate per un’eventuale pubblicazione. Ogni opera dovrà essere frutto esclusivo del proprio ingegno. Le poesie oggetto di plagio saranno automaticamente escluse dal Concorso e il partecipante sarà cancellato dall’elenco dei poeti dell’Associazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Legge 196/2003 L’Associazione assicura che i dati personali acquisiti sono trattati con la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente per l’invio d’informazioni. Ogni poeta può richiedere la cancellazione dagli elenchi cartacei e telematici dell’associazione inviando una semplice comunicazione.

Maria Ronca – Presidente dell’Associazione Culturale “Il Bucaneve