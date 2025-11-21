Mugnano – Nasce “Mugnano in Luce”: la prima edizione dei Mercatini di Natale!

Il Forum dei Giovani ha organizzato un nuovo evento “Mugnano in luce” che si terrà sabato 20 e domenica 21 dicembre, a partire dalle 19.

Mugnano del Cardinale, in particolare piazza Umberto I, sarà la location dei Mercatini di Natale.

Due giornate dedicate alla magia del Natale, tra luci, colori, artigianato, sapori tradizionali e momenti speciali pensati per tutta la comunità.

“Questo nuovo appuntamento nasce con il desiderio di portare gioia, calore e un’atmosfera unica nel nostro paese.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa prima, scintillante edizione di Mugnano in Luce.

Accendiamo il Natale… tutti insieme!” è quanto dichiarato dai membri del Forum.

Il Forum giovanile è da anni attivo sul territorio ed ha sempre promosso iniziative che hanno riscosso successo. Non resta che attendere per godersi questa nuova manifestazione. (L.C.)