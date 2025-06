Gennaro Blasi (La Destra Grottaminarda): “Lavori fermi sulla Lioni-Grottaminarda, serve chiarezza dalle istituzioni”.

Grottaminarda (AV), 11 giugno 2025 – Gennaro Blasi, neo responsabile del gruppo politico-culturale La Destra di Grottaminarda, interviene con forza sulla questione dei cantieri della strada Lioni-Grottaminarda, denunciando una situazione di grave stallo che si protrae da mesi – in alcuni casi da anni – nell’indifferenza generale delle istituzioni. “Continua il mio viaggio tra i cantieri della cosiddetta “strada infinita” – dichiara Blasi – un’opera dimenticata da tutti. Ovunque cantieri bloccati, operai fermi, mezzi inutilizzati, vigilanza ridotta al minimo. Si parla genericamente di una variante in attesa di approvazione, ma la realtà è ben diversa: a mancare è la volontà politica, a livello locale e regionale, di dare una svolta concreta ai lavori”. Blasi solleva interrogativi precisi: “Perché la realizzazione di una sola galleria avrebbe dovuto paralizzare l’intero cantiere? Perché la Regione Campania non interviene in modo deciso? Cosa stanno facendo i Sindaci dei Comuni interessati? Un silenzio assordante avvolge questa vicenda, mentre il territorio attende risposte e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo”. Il neo responsabile de La Destra Grottaminarda annuncia che non intende fermarsi: “Andrò fino in fondo per ottenere la verità. Non posso fare a meno di notare che la situazione ricorda da vicino quella, ben nota, della Salerno-Reggio Calabria, con promesse disattese e lavori interminabili”. Blasi invita le istituzioni a uscire dall’immobilismo e a fornire risposte certe ai cittadini e agli operatori economici penalizzati dai ritardi, sollecitando un intervento immediato per sbloccare il cantiere.