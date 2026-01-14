Mugnano: “I Filomeniani” e il Maio – fede e tradizione

Sabato 10 gennaio si è svolto uno dei riti più sentiti e identitari della comunità mugnanese: il Maio.

L’evento è da sempre simbolo di amore profondo per la terra, del rispetto per la tradizione e di devozione verso la Santina.

I protagonisti di questo momento sono grandi e piccini, uniti dal desiderio di custodire e tramandare un patrimonio culturale che si rinnova di anno in anno.

Molti ragazzi legati da uno stesso sentimento di appartenenza sotto la denominazione de “I Filomeniani” con impegno e determinazione hanno partecipato al Maio. Un loro portavoce ha dichiarato:

“La devozione verso Santa Filomena si manifesta non solo nei momenti solenni, ma anche nel sano divertimento, nella condivisione e nello spirito di gruppo che caratterizzano la ricorrenza. Anche quest’anno, secondo la fede popolare, Santa Filomena ha “messo la sua mano”, accompagnando e proteggendo chi, con entusiasmo e rispetto, continua a credere nel valore delle tradizioni come legame tra passato, presente e le generazioni future”. (L.C.)