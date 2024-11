MUGNANO. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: l’appello del Luogotenente Giovanni Masucci

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Luogotenente della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, Giovanni Masucci, lancia un appello deciso alla comunità: Diciamo no a ogni forma di violenza e sosteniamo le vittime con coraggio e solidarietà.”

Il Luogotenente Masucci ha sottolineato l’importanza di unire le forze per combattere un fenomeno che rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani. La violenza di genere non è un problema privato, ma una ferita sociale che riguarda tutti noi. È nostro dovere, come cittadini e come istituzioni, creare un ambiente sicuro e rispettoso in cui ogni donna possa sentirsi protetta.”

La Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, ha spiegato Masucci, è da sempre impegnata nel supporto alle vittime di violenza, garantendo interventi rapidi e riservatezza. Inoltre, è fondamentale promuovere la cultura del rispetto attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, affinché le nuove generazioni possano crescere consapevoli e rispettose.

Masucci ha infine ricordato che denunciare è il primo passo verso la libertà: “Ogni donna che trova il coraggio di parlare deve sapere che non è sola. Le istituzioni, le forze dell’ordine e le reti di supporto sono al loro fianco per offrire protezione e giustizia.”

Concludendo il suo intervento, il Luogotenente ha ribadito il messaggio più importante: “Dobbiamo essere tutti protagonisti del cambiamento, perché solo insieme possiamo dire basta alla violenza sulle donne.”