Mugnano del Cardinale: Proposta di Rilevamento del Carotenuto Calcio da Parte della Società Napoli Cantera.

– La Casa Comunale è stata il teatro di una proposta che potrebbe cambiare il destino del calcio locale. Da Napoli arriva un’offerta per rilevare il Carotenuto Calcio da parte della società Cantera, il cui titolare ha una stretta parentela con Aurelio De Laurentiis, noto presidente del Napoli Calcio. Questa interessante prospettiva ha già suscitato discussioni e speculazioni nella comunità sportiva locale, ma c’è anche un’altra possibile candidatura: il rilevamento del Carotenuto Calcio da parte di Pietro Paolo Rozza.

Da un lato, l’affiliazione con il Napoli potrebbe portare importanti benefici a Mugnano del Cardinale, come investimenti nell’infrastruttura sportiva, una maggiore esposizione mediatica e la possibilità di interagire con squadre di alto livello. Questa partnership potrebbe anche offrire una piattaforma per giovani talenti locali per emergere e avere accesso a opportunità di sviluppo nel mondo del calcio professionistico.

Nonostante l’offerta di Cantera, non si può escludere la possibilità di un’altra proposta di rilevamento da parte di Pietro Paolo Rozza. Questa incertezza aggiunge ulteriore suspense al futuro del Carotenuto Calcio e potrebbe portare a una competizione tra le due parti interessate.

Pietro Paolo Rozza, se dovesse presentare una proposta formale, potrebbe rappresentare un’alternativa locale.

In questo momento di incertezza, il sindaco di Mugnano del Cardinale e il consiglio comunale dovranno valutare attentamente entrambe le proposte e prendere una decisione che tenga conto del meglio per il futuro del calcio locale. Sarà cruciale bilanciare gli aspetti finanziari, gli interessi della comunità e le opportunità di sviluppo per il club e i giovani calciatori del territorio.

(Albino Albano)