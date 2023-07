NOLA. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha eletto il nuovo presidente Arturo Rianna

Il Consiglio, nella prima riunione di oggi pomeriggio (25 luglio 2023), ha eletto: PRESIDENTE ARTURO RIANNA

Presidente uscente e già Consigliere Tesoriere dell’Ordine dal 2010 al 2017. È stato Consigliere anche nel biennio 2008-2009. È stato Consigliere Distrettuale di Disciplina dal 2018 al 2022

CONSIGLIERE SEGRETARIO FIORELLA LORIA

già Consigliera dell’Ordine 2017-19 e Delegata, con funzione di Segretario, dal Commissario straordinario nel 2022

CONSIGLIERE TESORIERE ALDO MAIONE

Consigliere uscente e Consigliere dell’Ordine nella consiliatura 2010-2017

VICEPRESIDENTE ROSALBA LOMBARDI

Consigliera uscente e già Consigliera Tesoriere dell’Ordine 2019-2021

Gli altri Consiglieri sono:

Avv. BOCCIA FRANCESCO Consigliere Giovane

Avv. AMATUCCI CARMINE Consigliere

Avv. CACCIA UMBERTO Consigliere

Avv. CASTALDO MARCO Consigliere

Avv. COPPOLA MICHELE Consigliere Anziano

Avv. DI PALMA CARMEN Consigliere

Avv. GAMMELLA GIACOMO Consigliere

Avv. GIUGLIANO MARIA Consigliere

Avv. IOSSA ANNA Consigliere

Avv. MANZI LUIGI Consigliere

Avv. NAPOLITANO SONIA Consigliere

Avv. PICARDI MICHELE Consigliere

Avv. PICCOLO PASQUALE Consigliere

Avv. PISCINO GIANFRANCO Consigliere

Avv. SANTELLA MICHELE Consigliere

Avv. URRARO ARCANGELO Consigliere

Avv. VISCOLO MARIA Consigliere

Dichiara l’avv. Arturo Rianna, rieletto alla carica di Presidente del COA di Nola: «Siamo di fronte a un nuovo inizio, che responsabilizza tutti, Consiglieri di maggioranza e di opposizione, per i prossimi tre anni e mezzo, perché sarà dal proficuo dialogo democratico, basato sul rispetto reciproco, che scaturiranno le cose migliori».

«Confermo – continua il Presidente Rianna – il mio impegno nell’esercizio del mandato e, con rinnovato entusiasmo, l’abnegazione affinché, con l’aiuto dei Consiglieri, possa riprendere un discorso già avviato lo scorso anno, una linea in parte già tracciata che ha come stella polare la funzione sociale dell’Avvocato, che costituisce il fondamento della libertà, perché non può esistere libertà senza tutela dei diritti. E gli Avvocati assicurano ogni giorno, con l’esercizio della loro funzione, la tutela dei diritti dei cittadini, anche i più deboli o delle classi meno abbienti».

«Questi i principi alla base del nostro impegno – conclude l’avv. Rianna – e delle tante idee che cercheremo di realizzare, con le forze del rinnovato Consiglio, tutti animati dal profondo senso istituzionale, dall’entusiasmo e dalla passione per la nostra professione».