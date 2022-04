Mugnano del Cardinale – Medaglia d’oro al Merito per Camillo Renzi e Francesca Scaramellino

Il Commissario Camillo Renzi nacque a Mugnano del Cardinale (Av), il 1° aprile del 1903. Era commissario di pubblica sicurezza ad Aosta sotto il regime fascista e sotto l’occupazione nazista, addetto alla tutela del principe Umberto e poi della moglie Maria Josè. L’8 settembre ’43 quando la famiglia reale si rifugiò in Svizzera, Renzi ebbe la possibilità di seguirla, ma decise di rimanere in servizio presso la questura di Aosta. In quel periodo entrò in contatto con la resistenza valdostana collaborando con essa e si espose per aiutare i partigiani, in particolare Emile Chanoux e Lino Binel. Nel 1944 lui e sua moglie Franca furono arrestati, perseguitati dai nazisti e deportati a Dachau dove Renzi, n° di matricola 113506, morì, probabilmente, il 13 febbraio ’45.

Le sue vicende umane ripercorrono quelle di Giovanni Palatucci il poliziotto che salvò migliaia di ebrei: entrambi furono deportati nel lager di Dachau dove morirono.

La questura di Aosta ha intitolato a Renzi l’ala riservata agli alloggi collettivi di servizio.

La sua colpa fu quella di aver rispettato il giuramento di fedeltà alla monarchia. Fu custode e amico della regina Maria Jose che fino all’ultimo momento gli offri’ la possibilità del riparo in Svizzera. Ma Camillo Renzi credeva fino in fondo nel suo ruolo istituzionale, al ruolo della Resistenza in quel delicato momento dell’Italia e volle continuare nella sua opera di sostegno ai partigiani e soccorso agli ebrei. Nell’agosto del 1944 fu arrestato con sua moglie Franca Scaramellino.

Sua moglie fu rinchiusa a Ravensbruk e rientrò poi in Italia. (Fonte www.cadutipolizia.it)

Il Presidente della Repubblica, l’onorevole Sergio Mattarella ha conferito, alla memoria del Commissario di P.S. Camillo Renzi e alla moglie Sig.ra Francesca Scaramellino, la Medaglia d’oro al MeritoCivile, per la loro opera di sostegno, anche a rischio delle proprie vite, in favore della lotta di Liberazione e della Resistenza, nel 1945 in Valle d’Aosta.

Ieri 12 aprile, a ritirare la predetta onorificenza è stata la nipote Mariagrazia Renzi, a Roma sulla Terrazza del Pincio, in occasione della celebrazione del 170° anniversario della Polizia di Stato. Il comune di Mugnano era rappresentato dal sindaco dott. Alessandro Napolitano.

