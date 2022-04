Forino (Av): Il Sindaco Olivieri non manca mai di “dolcezza” verso i bambini forinesi

Si può contestare di tutto al Sindaco Olivieri, ma non il fatto di non essere sempre attento alla vicinanza per gli studenti ed i bambini di Forino. Come accaduto a Natale, Olivieri non smette mai di pensare ai “piccini” della cittadina irpina, ed anche in questa Pasqua, ricca di preoccupazioni di Covid e Guerre Internazionali, con la sua Amministrazione, ha voluto essere affianco degli studenti, dei piccoli della sua Città donando loro un uovo di Pasqua, simbolo di rinascita, di dolcezza, di speranza per tempi migliori. Ecco il suo comunicato e noi di Bassa Irpinia tante volte segnaliamo situazioni gravose per la Città di Forino, così riconosciamo gratitudine per questi piccoli, ma grandi gesti: “L’Amministrazione Comunale, come gli scorsi anni, ha deciso di donare un piccolo sorriso ai bambini della nostra comunità. Un uovo di Pasqua, sempre gradito dai bambini, con una frase di auguri. A ricevere questo dolce dono, i bimbi frequentanti i nostri plessi scolastici dell’infanzia e della primaria. Le uova di Pasqua saranno distribuite, dai volontari del Servizio Civile del Comune di Forino, a domicilio anche ai bambini assenti a scuola e a tutti i bambini forinesi fino ai 3 anni. Viviamo con serenità e gioia tutto ciò che questo giorno di Pace regala ad ognuno di noi e alle nostre famiglie. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale auguro a tutti una Buona Santa Pasqua”. Queste le parole di Olivieri. Per il momento auguriamo a tutti una Buona Pasqua con la speranza che tante problematicità troveranno soluzione adeguata. Daniele Biondi

