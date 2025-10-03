Irpinia, aria d’inverno sul Partenio: fiocchi in quota e temperature in calo

L’Irpinia si è svegliata oggi, venerdì 3 ottobre 2025, con un’atmosfera tipicamente invernale. Dopo i primi segnali dei giorni scorsi, il massiccio del Partenio e le aree interne campane stanno vivendo ore di freddo intenso e persino di neve in alta quota.

Le temperature minime registrate negli ultimi giorni

• Montevergine (vetta): -0.5°C

• Montevergine (Osservatorio): 1.3°C

• Oasi WWF di Pannarano: 2.4°C

• Summonte: 6.4°C

Già mercoledì si erano intravisti fiocchi sui crinali, spinti da raffiche di tramontana che hanno raggiunto i 62 nodi.

La situazione di oggi, venerdì 3 ottobre

La giornata è caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni isolate in Alta Irpinia e lungo la fascia dei Picentini, dove non si esclude la caduta di neve oltre i 1300-1400 metri.

• Temperature: in ulteriore calo, con valori tipicamente invernali sulle zone montuose.

• Venti: moderati o tesi da nord, con raffiche di burrasca forte soprattutto sui rilievi.

Un autunno che sa di inverno

Siamo solo ai primi giorni di ottobre, ma l’Irpinia si trova già immersa in un clima che richiama quello di novembre inoltrato. Il Partenio, ancora una volta, conferma la sua vocazione a “sentinella del freddo” per il Mezzogiorno, anticipando l’arrivo delle prime ondate di stampo invernale. Fonte: Osservatorio di Montevergine