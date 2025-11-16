Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Nicola De Gennaro

Mugnano del Cardinale – La comunità è in cordoglio per la scomparsa del signor Nicola De Gennaro, conosciuto da tutti come Cazzambocchio, venuto a mancare all’età di 68 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie Filomena Pagano, i figli Raffaella e Stefano, la sorella Tina con il marito Dott. Francesco Serio, il fratello Gaetano con la moglie Teresa Napolitano, la suocera Luisa Graziano, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si terranno domani, 17 novembre, alle ore 10:30, con partenza dalla casa dell’Estinto in via della Democrazia 12, diretti alla Parrocchia Maria SS. del Carmine. Al termine del rito religioso la salma proseguirà verso il Cimitero di Mugnano del Cardinale.

La famiglia, profondamente grata per l’affetto dimostrato, fa sapere che il presente annuncio vale anche come ringraziamento.