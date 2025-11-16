Mugnano del Cardinale, al via le limitazioni al traffico per i lavori della nuova rete in fibra ottica

Dal 12 novembre al 12 dicembre modifiche alla circolazione su via Vittorio Emanuele e via Roma. L’intervento, affidato a VdL-Tek per conto di FiberCop, mira a potenziare la rete digitale del territorio.

Mugnano del Cardinale (AV) – Il Comune rende noto che a partire dal 12 novembre e fino al 12 dicembre 2025 saranno operative importanti modifiche alla viabilità per consentire i lavori di posa e installazione dell’infrastruttura FTTH – Fiber To The Home, la nuova rete in fibra ottica destinata a migliorare la qualità dei servizi digitali sul territorio.

Le operazioni, eseguite dalla società VdL-Tek srl per conto di FiberCop, interesseranno due delle principali arterie urbane: via Vittorio Emanuele (dal civico 1 al civico 189) e via Roma (dal civico 54 al civico 208). L’intervento è regolato dall’Ordinanza n. 86 del 10 novembre 2025, firmata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Cap. Luca De Simone.

Le modifiche alla viabilità

Durante il periodo dei lavori sarà istituito:

• il restringimento della carreggiata nelle aree di cantiere;

• il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata dei veicoli;

• l’obbligo di installare transenne, segnaletica verticale e sistemi luminosi come moveri o lanterne semaforiche;

• la predisposizione di percorsi pedonali alternativi dove necessario;

• la garanzia del passaggio dei mezzi di soccorso e di polizia, in ogni fase dei lavori.

Le ditte incaricate dovranno inoltre operare con massima cautela nella movimentazione dei materiali e adottare tutte le misure per proteggere residenti e pedoni, assicurando la costante presenza dei dispositivi di protezione individuale.

Obblighi del concessionario

L’impresa esecutrice è tenuta a:

• installare, manutenere e sorvegliare la segnaletica di cantiere, sia di giorno che di notte;

• non ostacolare l’accesso a abitazioni e attività commerciali;

• ripristinare completamente lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

La Polizia Municipale potrà sospendere temporaneamente le operazioni in caso di scarsa visibilità, segnaletica insufficiente o condizioni climatiche che compromettano la sicurezza.

Nulla osta e responsabilità

L’ordinanza concede il nulla osta all’occupazione del suolo pubblico necessario per l’esecuzione delle opere. Resta però a carico del concessionario la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose. L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità, mentre la Polizia Municipale potrà disporre variazioni alle aree di cantiere per sopravvenute esigenze operative.

Pubblicazione e ricorsi

Il provvedimento:

• sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni;

• è immediatamente esecutivo;

• può essere impugnato entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

• sarà automaticamente revocato in caso di norme sopravvenute che lo rendano incompatibile.

Un’opera strategica per il futuro digitale del paese

L’intervento rappresenta un passo significativo verso l’ammodernamento infrastrutturale del Comune. La realizzazione della rete FTTH garantirà una connettività più stabile e performante, con benefici per famiglie, imprese e uffici pubblici.

Pur consapevole degli inevitabili disagi alla viabilità, il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione, ricordando l’importanza di rispettare la segnaletica provvisoria e le indicazioni degli operatori.