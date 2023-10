Mugnano del Cardinale: Il concerto di Marco Calone è stato rinviato a causa di gravi motivi personali dell’artista.

Siamo spiacenti di comunicarvi che il concerto di questa sera a Mugnano del Cardinale con Marco Calone è stato rinviato a causa di gravi motivi personali dell’artista. Ci dispiace molto per l’inconveniente e capiamo quanto aspettavate questo evento.

Tuttavia, il Comitato San Michele vuole rassicurarvi che stiamo lavorando duramente per trovare una nuova data per il concerto e vi informeremo al più presto. La vostra partecipazione è molto importante per noi, e faremo del nostro meglio per garantire che l’evento si svolga con successo appena possibile.

Vi preghiamo di comprendere la situazione e di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla nuova data. Nel frattempo, vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra comprensione.

Cordiali saluti, Il Comitato San Michele

(Andrea Salvatore Guerriero)