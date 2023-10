SPERONE. ASD Peluso Academy: Alla conquista del Campionato di Terza Categoria

L’ASD Peluso Academy si prepara con entusiasmo per affrontare la sfida del campionato di terza categoria anche quest’anno. Con il presidente Biagio Peluso alla guida, e direttore Sportivo Vincenzo Tufano, il team si presenta determinato a lasciare il segno nel panorama calcistico locale. A guidare la squadra sul campo troviamo il mister Mariano Muccio, affiancato dal vice Tommaso Tedesco.

Il fulcro dell’attuale fase di preparazione atletica è l’Area Fitness di Sperone, dove i giocatori si stanno sottoponendo ad intense sessioni di allenamento per garantire una condizione fisica ottimale in vista del campionato. L’impegno e la dedizione di ogni singolo membro della squadra sono evidenti, alimentando le speranze e le aspettative dei tifosi.

Per quanto riguarda le partite casalinghe, per il secondo anno consecutivo lo scenario sarà lo Stadio Comunale “Angelo San Severino – Santa Filomena” di Mugnano del Cardinale. Questa scelta rappresenta non solo una tradizione consolidata ma anche un segno di continuità e radicamento nel territorio, creando un legame sempre più forte tra la squadra e la comunità locale.

Il presidente Biagio Peluso, figura di spicco all’interno del club, ha espresso la sua fiducia nella squadra e nelle capacità del tecnico Mariano Muccio. “Abbiamo lavorato duramente per creare una squadra coesa e competitiva. Vogliamo rappresentare al meglio la nostra comunità e fare onore al nome della Peluso Academy,” ha dichiarato con determinazione.

Il mister Muccio, a sua volta, ha sottolineato l’importanza della preparazione atletica e della coesione di squadra. “Stiamo mettendo in pratica un programma di allenamento mirato per raggiungere il nostro massimo potenziale. La collaborazione e la determinazione di ogni giocatore sono fondamentali per il successo della squadra,” ha affermato.

Il vice allenatore Tommaso Tedesco ha enfatizzato il ruolo della tattica e della strategia di gioco nella preparazione della squadra. “Ogni partita è una nuova sfida, dobbiamo essere pronti ad adattarci ea rispondere alle situazioni che si presentano in campo. La nostra forza risiede nella varietà delle abilità dei giocatori e nella solidità del nostro approccio di squadra,” ha dichiarato.

Con l’apertura del campionato alle porte, l’ASD Peluso Academy è pronta a dimostrare il suo valore sul terreno di gioco. La passione dei giocatori, il sostegno appassionato dei tifosi e la guida esperta della dirigenza creano un mix di ingredienti che potrebbero portare la squadra a ottenere risultati positivi nel campionato di terza categoria. La comunità locale è pronta a sostenere la Peluso Academy in questa avventura sportiva, alimentando la speranza di vederla brillare in campo e scrivere una nuova pagina di successi nel calcio regionale.