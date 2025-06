Mugnano del Cardinale, il Comitato No 5G chiede un dibattito pubblico sull’antenna installata in zona Calabricita

Mugnano del Cardinale, 16 giugno 2025 – Il coordinatore del Comitato No 5G di Mugnano del Cardinale, Avvocato Michele Pepe, lancia un appello all’amministrazione comunale, invitando pubblicamente il sindaco, dott. Alessandro Napolitano, a un confronto aperto con la cittadinanza sul tema dell’antenna 5G recentemente installata in località Calabricita, via Valle.

Secondo quanto dichiarato dal coordinatore, l’incontro si rende necessario per fare piena luce sulle responsabilità amministrative e istituzionali legate all’installazione dell’infrastruttura, che ha sollevato dubbi e preoccupazioni tra i cittadini.

“È giunto il momento di chiarire pubblicamente chi ha autorizzato e con quali presupposti l’installazione di questa antenna – afferma l’Avv. Pepe –. I cittadini meritano trasparenza e risposte. Auspico che il sindaco non voglia sottrarsi a questo confronto, che rappresenta un atto di rispetto verso la comunità.”

Il Comitato ha inoltre proposto che a moderare l’eventuale incontro pubblico sia la redazione di B-News, in segno di garanzia di imparzialità e correttezza del dibattito.

Resta ora da vedere se l’amministrazione comunale accoglierà l’invito e se il confronto potrà diventare occasione di dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini su un tema tanto delicato quanto attuale.