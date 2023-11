Mugnano del Cardinale. Il Comitato Maria S.S. Delle Grazie Annuncia la Distribuzione del Calendario 2024

Anche quest’anno, come di consueto, la comunità di Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere il nuovo anno con la tradizionale distribuzione del Calendario 2024 a cura di Don Giuseppe Autorino e del Comitato Maria S.S. Delle Grazie.

Il Comitato, guidato con passione e dedizione da Don Giuseppe Autorino, si impegna ogni anno a portare avanti questa consolidata tradizione che unisce la comunità in un gesto di solidarietà e condivisione.

La distribuzione del Calendario 2024 sarà un momento di incontro e di festa per tutti i cittadini di Mugnano del Cardinale. Il Comitato si prepara a percorrere tutte le strade del paese per assicurarsi che ogni famiglia abbia il proprio calendario, segnando così l’inizio di un nuovo anno ricco di eventi e occasioni speciali.

Ecco le date in cui il Comitato Maria S.S. Delle Grazie raggiungerà le varie zone del paese per la distribuzione del Calendario 2024: 03/12/2023; 08/12/2023; 10/12/2023; 17/12/2023; 24/12/2023; 26/12/2023; 31/12/2023; 06/01/2024. Si invitano tutti i cittadini a prepararsi per accogliere con gioia i volontari del Comitato e a partecipare a questa tradizione che contribuisce a cementare i legami comunitari.

Il Calendario 2024, oltre a essere uno strumento pratico per segnare le date importanti, rappresenta un simbolo di continuità e di impegno della comunità locale. Le immagini e i messaggi presenti nel calendario sono curati con attenzione, riflettendo i valori e le tradizioni che caratterizzano Mugnano del Cardinale.

La distribuzione del Calendario 2024 diventa così un momento speciale che va oltre la semplice consegna di un oggetto: è un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e per celebrare insieme l’inizio di un nuovo anno.

Don Giuseppe Autorino e il Comitato Maria S.S. Delle Grazie invitano tutti i cittadini di Mugnano del Cardinale a partecipare a questa iniziativa, contribuendo a mantenere viva la tradizione e a promuovere i valori di solidarietà e condivisione che sono al cuore della comunità.

(Francesco Piccolo)