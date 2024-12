MUGNANO DEL CARDINALE: GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA MESSA DI MEZZANOTTE AL SANTUARIO DI SANTA FILOMENA

Un’atmosfera di raccoglimento e devozione ha caratterizzato la tradizionale Messa di mezzanotte celebrata ieri, nella notte della Vigilia di Natale, presso il Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale. Numerosi fedeli hanno partecipato con gioia e fede a questo momento solenne, segnando l’inizio delle celebrazioni natalizie.

La celebrazione, presieduta da don Giuseppe Autorino, è stata un’occasione per rinnovare il significato autentico del Natale: la nascita di Cristo come simbolo di speranza, pace e amore universale. Durante l’omelia, don Giuseppe ha rivolto ai presenti un messaggio di augurio e riflessione, sottolineando l’importanza di vivere questo periodo con un cuore aperto agli altri, in uno spirito di condivisione e solidarietà.

“Che il Natale possa essere per tutti noi un momento di rinascita spirituale, in cui ritrovare la luce della fede e il calore della famiglia,” ha detto don Giuseppe, invitando i fedeli a portare nelle proprie vite e nelle proprie comunità i valori del Vangelo.

La celebrazione è stata arricchita da canti liturgici che hanno reso ancora più suggestivo il rito, coinvolgendo l’intera assemblea in un clima di preghiera e gioia.

Un appuntamento tradizionale che ogni anno richiama fedeli da Mugnano del Cardinale e dai paesi limitrofi, confermando il Santuario di Santa Filomena come luogo di riferimento spirituale e di profonda devozione per tutta la comunità.