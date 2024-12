Premio Binews assegnato al Professor Giuseppe Lembo: eccellenza nella ricerca cardiovascolare e neurovascolare

Il prestigioso Premio Binews è stato assegnato quest’anno al Professor Giuseppe Lembo, MD, PhD, riconosciuto a livello internazionale come una delle figure più eminenti nel campo della medicina traslazionale, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e neurovascolari.

Nato a Mugnano del Cardinale il 7 agosto 1956, il Professor Lembo ha costruito una carriera straordinaria, distinguendosi per il suo impegno accademico e scientifico. Attualmente è Professore Ordinario di Tecnologie Mediche e Chirurgiche Avanzate presso l’Università “Sapienza” di Roma e Coordinatore del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli.

Una carriera di eccellenza scientifica

Dopo essersi laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli “Federico II”, il Professor Lembo ha completato la specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e un dottorato in Fisiopatologia Cardiovascolare. La sua formazione si è arricchita con esperienze internazionali di ricerca presso istituzioni prestigiose come l’Università della California, San Diego, e il CNR di Napoli.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di Responsabile del Centro per la Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Arteriosa accreditato SIIA presso l’IRCCS Neuromed e Principal Investigator in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Innovazione e impatto globale

Il Professor Lembo è autore di oltre 14.000 citazioni scientifiche e vanta un h-index di 52, a testimonianza del suo contributo significativo alla comunità scientifica. Tra i suoi riconoscimenti spiccano brevetti internazionali e collaborazioni con istituzioni di fama mondiale, come l’Università di Glasgow e il Feinstein Institute for Medical Research di New York.

Le sue ricerche si concentrano su tematiche innovative come il controllo neuro-immunitario dell’aterosclerosi, i meccanismi alla base dell’ipertensione arteriosa e il decadimento cognitivo associato a patologie neurovascolari.

Il valore del Premio Binews

Il Premio Binews sottolinea l’importanza della ricerca scientifica e dell’impegno del Professor Lembo nel coniugare innovazione e applicazioni cliniche per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il riconoscimento non celebra solo la sua carriera, ma anche il suo ruolo di guida per le nuove generazioni di ricercatori, tra cui molti allievi che oggi occupano posizioni accademiche di spicco in Italia e all’estero.

Nel ricevere il premio, il Professor Lembo ha dichiarato: “Questo riconoscimento rappresenta un incoraggiamento a continuare a esplorare nuove frontiere della scienza, con l’obiettivo di tradurre le scoperte in soluzioni concrete per le patologie cardiovascolari e neurovascolari che affliggono milioni di persone nel mondo.”

Il conferimento del Premio Binews al Professor Giuseppe Lembo è un tributo non solo alla sua brillante carriera, ma anche al suo impegno nel fare della ricerca un motore di progresso e innovazione.