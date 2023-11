Mugnano del Cardinale. “Dedizione e impegno: Assessore Fulvio Litto promuove la salute con un check-up dell’Udito

In un continuo sforzo per migliorare la qualità della sanità locale, l’Assessore Fulvio Litto si distingue per il suo impegno costante nel campo della salute. Venerdì 24 Novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, l’Assessore Litto porterà avanti la sua missione a Mugnano del Cardinale, offrendo ai cittadini un servizio di controllo dell’udito attraverso un camper attrezzato, posizionato in Piazza Umberto I.

Il controllo dell’udito è una parte essenziale della salute generale, spesso trascurata o sottovalutata. L’iniziativa dell’Assessore Litto mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute uditiva e a fornire un servizio accessibile a tutti. La scelta di utilizzare un camper attrezzato dimostra la volontà di portare la salute direttamente nelle diverse aree della città, facilitando l’accesso ai servizi sanitari.

La Piazza Umberto I diventerà il centro dell’attenzione per la promozione della salute uditiva, offrendo un luogo accogliente e accessibile per i cittadini di Mugnano del Cardinale. L’Assessore Litto si impegna personalmente nell’organizzazione di questo evento, dimostrando la sua dedizione al benessere della comunità.

La salute uditiva è fondamentale per una vita di qualità, e l’iniziativa di Litto contribuirà a identificare eventuali problemi precocemente, consentendo interventi tempestivi e prevenendo complicazioni future.

La comunità è invitata a partecipare attivamente, approfittando di questa opportunità per controllare la propria salute uditiva gratuitamente. La presenza di un camper attrezzato rende il processo semplice e conveniente, riducendo le barriere all’accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa non solo offre un servizio essenziale, ma promuove anche una cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute, valori fondamentali per una comunità forte e sana.

(Andrea Salvatore Guerriero)