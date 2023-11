MUGNANO DEL CARDINALE. Convegno: “No alla Violenza sulle Donne”: Un Appello per la sensibilizzazione e la solidarietà

Nel pomeriggio di oggi, alle 18:00 si terrà il convegno dal tema “No alla violenza sulle donne”. Come si legge nel Talmud: “State molto attenti a non far piangere una donna che poi Dio conta le sue lacrime”.

L’evento si terrà nel circolo “New Age”, in via Garibaldi. Prima del convegno si sarà l’inaugurazione della panchina rossa, in piazzetta San Giacomo, con la benedizione di don Giuseppe Autorino, Rettore del santuario di Santa Filomena. Al dibattito interverranno: la dott.ssa Federica Litto del gruppo di minoranza Nuova Alleanza Popolare, la dottoressa Marianna Penna dell’associazione Ascolto Donna, la signora Anna Candelmo presidente dell’ associazione “Lotta per la Vita”, il maresciallo capo Francesca Bocchino in forza al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la dottoressa Giovanna Marino psicologa/ psicoterapeuta referente regionale delle pari opportunità della UIL Napoli e Campania a moderare l’evento sarà l’avvocato Lucia Carullo. La manifestazione è organizzata da Ultimi per la legalità, Nuova Alleanza Popolare, Lotta per la Vita ed Ascolto Donna, la popolazione è invitata a partecipare.