AVELLA. Disabili, il Forum e il Comune organizzano incontri e la “Giornata Mondiale delle Disabilità”.

La prossima settimana il Forum delle Disabilità e l’Amministrazione del Comune di Avella saranno impegnati lunedì 27 novembre alle 18.00 presso il Teatro Biancardi per un incontro informativo con la Dott.ssa Michela Acerra, pedagogista di M&N’S , che valuterà insieme ai genitori e accompagnatori dei ragazzi disabili la possibilità di farli partecipare gratuitamente ai laboratori teatrali. La valutazione sarà necessaria tenendo conto della tipologia e il grado di disabilità. A seguire, martedì 28 novembre il Forum si riunirà alle 18.00 presso la Sala Alvarez per discutere, programmare e organizzare le attività, raccogliendo eventuali altre adesioni. Tra gli obiettivi principali del Forum: l’abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica e garantire l’inclusione dei disabili in ogni contesto per questo si preferisce rendere pubbliche le adunanze e diffondere a tutti la notizia delle attività, tra l’altro le iscrizioni sono sempre aperte. L’attenzione poi si concentrerà sulla “Giornata Mondiale delle Disabilità”, programmata per il 3 dicembre alle ore 10.30 al Teatro Biancardi, che non vuole essere un momento celebrativo, fine a se stesso, ma un’opportunità di confronto e anche di svago per i ragazzi.