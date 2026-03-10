Mugnano del Cardinale, buca pericolosa in via Casabianco: residenti chiedono un intervento urgente

MUGNANO DEL CARDINALE – Da diversi mesi una buca nel basolato di via Casabianco, a Mugnano del Cardinale, rappresenta un serio rischio per pedoni e automobilisti. La situazione, segnalata più volte dai residenti al Comune di Mugnano del Cardinale, non ha ancora trovato soluzione.

La cavità si è formata nel tratto di strada in basolato e con il passare del tempo è diventata sempre più evidente e pericolosa. Al momento l’unica “messa in sicurezza” consiste in un semplice birillo posizionato per segnalare il punto critico, ma secondo i cittadini questo non basta a garantire la sicurezza di chi transita.

Il problema è particolarmente sentito soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità, quando la buca diventa difficile da individuare. Pedoni, ciclisti e automobilisti sono costretti a manovre improvvise per evitarla, con il rischio di cadute o danni ai veicoli.

I residenti della zona riferiscono di aver già segnalato la criticità più volte all’amministrazione comunale, chiedendo un intervento di manutenzione sul basolato. Tuttavia, a distanza di mesi, la situazione è rimasta invariata e il birillo continua a essere l’unico segnale di allerta.

«Non chiediamo lavori complessi – spiegano alcuni cittadini – ma semplicemente la sistemazione della strada per evitare che qualcuno possa farsi male».

La speranza degli abitanti di Mugnano del Cardinale è che il Comune intervenga al più presto per ripristinare il basolato e mettere definitivamente in sicurezza il tratto di via Casabianco, prima che la situazione possa causare incidenti. Saverio Candela