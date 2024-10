La produzione di Bitcoin aumenta – gli investitori sono pronti per il futuro?

BitconeMine è la principale azienda di servizi di cloud mining al mondo. Offriamo una piattaforma sicura, conveniente e facile da usare. Puoi partecipare al cloud mining da remoto usando semplicemente uno smartphone, un computer o un tablet, senza dover preparare in anticipo le attrezzature, le competenze e la manutenzione hardware necessarie per il mining tradizionale. L’unicità di BitconeMine risiede nel passaggio dai CPU originali ai GPU, con l’integrazione di chip intelligenti (AI smart chip) che consentono di unire la tecnologia AI ai GPU. Questo approccio evita la dipendenza dai potenti ASIC e GPU miner, riducendo il consumo energetico delle macchine da mining.

Eliminazione del mining con CPU: Quando il Bitcoin fu lanciato, il mining era un processo relativamente semplice, eseguibile tramite il processore (CPU) di un computer ordinario. I primi miner potevano ottenere ricompense in Bitcoin usando i loro PC personali, dato che la rete era piccola e la difficoltà delle operazioni crittografiche bassa. Tuttavia, con l’aumento dei miner, la competizione e la difficoltà sono cresciute, richiedendo hardware più potente per trarre profitto dal mining.

Adozione del mining con GPU: Con l’aumento della difficoltà nel mining di Bitcoin, i miner sono passati dai CPU ai GPU, più adatti al processo parallelo richiesto dall’algoritmo PoW, rendendo il mining più efficiente. Questo cambiamento ha rappresentato una svolta, permettendo ai miner di ottimizzare operazioni e profitti. Le GPU hanno consentito di minare più Bitcoin in tempi ridotti, contribuendo anche alla sicurezza della rete grazie alla maggiore potenza computazionale. Con l’uso dei GPU, sono diventati popolari anche i mining pool, che permettono ai miner di unire le proprie risorse per aumentare le probabilità di guadagno.

Upgrade con GPU + AI: Le nuove funzionalità avanzate del pacchetto di intelligenza artificiale di BitconeMine permettono alle miniere di raggiungere livelli di sicurezza e profittabilità più elevati. Le applicazioni di BitconeMine AI permettono un ragionamento più rapido, modelli più grandi, analisi delle performance migliorate e altro ancora. La piattaforma BitconeMine AI è la più semplice per costruire applicazioni globali basate sull’intelligenza artificiale, operative vicino agli utenti ovunque si trovino.

BitconeMine offre convenienza: Per permettere agli utenti di partecipare gratuitamente al mining, BitconeMine adotta un modello di pacchetto contrattuale, in modo che gli utenti non debbano investire in hardware costoso né gestire l’infrastruttura. Basta scegliere il contratto più adatto e investire per generare entrate. Questi contratti offrono diversi termini e benefici in termini di potenza computazionale, e ogni contratto ha una rendita specifica. È possibile monitorare l’operazione da remoto con uno smartphone.

Sicuro e affidabile: Nel mondo delle criptovalute, fiducia e sicurezza sono cruciali. BitconeMine lo sa bene e mette la sicurezza degli utenti al primo posto. Ogni investimento è coperto da una polizza assicurativa di protezione del capitale fornita da L&G Insurance Company per offrire una protezione aggiuntiva. BitconeMine si impegna alla trasparenza e alla legalità, garantendo che il tuo investimento sia protetto, permettendoti di concentrarti sulla redditività.

Come iniziare:

Segui questi semplici passaggi per iniziare a guadagnare un reddito passivo.

· Registrati: Crea un account sulla piattaforma BitconeMine.

· Contratto: Scegli un contratto di mining che corrisponde ai tuoi obiettivi.

· Avvio: Inizia a minare subito dopo l’investimento nel contratto, e lascia che l’hardware AI di BitconeMine lavori per te.

· Rendita giornaliera: Il sistema calcolerà automaticamente il guadagno entro 24 ore dal tuo investimento nel contratto.

Premi aggiuntivi:

Bonus di registrazione: Diventa membro di BitconeMine e ricevi automaticamente $10 per iniziare a minare, con un guadagno fisso di $0,5 al giorno.

Diventa membro di BitconeMine e ricevi automaticamente $10 per iniziare a minare, con un guadagno fisso di $0,5 al giorno. Guadagno dagli inviti: Invita amici per aumentare le tue entrate di mining. Le attività di mining possono ottenere una ricompensa permanente del 4,5%.

In sintesi: I progressi tecnologici avranno un ruolo chiave nel migliorare i servizi di cloud mining. BitconeMine migliora l’hardware e incrementa la stabilità delle rendite in criptovalute per tutti gli utenti che si uniscono, che rappresenta la mission principale dell’azienda. Ad esempio, l’efficienza degli ASIC più avanzati migliorerà la produttività del mining, mentre la tecnologia blockchain avanzata potrebbe portare a piattaforme di cloud mining decentralizzate, offrendo maggiore fiducia e trasparenza. I valori chiave sono sostenibilità, conformità normativa e innovazione tecnologica.

La piattaforma dispone di un team di supporto tecnico professionale disponibile 24/7. Per maggiori informazioni, visita: https://bitconemine.com.