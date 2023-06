MONTORO. Incidente stradale, feriti i conducenti di entrambe le auto

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 09’30 di oggi 5 giugno, sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Piazza Di Pandola e più precisamente in via Rio Secco, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto i due rispettivi conducenti, una ragazza di 23 anni ed un uomo di 77, sono rimasti feriti e venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali li trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.