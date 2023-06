San Giorgio a Cremano: sorpreso con la droga. Arrestato.

Sabato sera, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in Via Sant’Anna a San Giorgio a Cremano, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e fermati trovando il conducente in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, di due bustine contenenti circa 4 grammi della stessa sostanza e di 385 euro.

P.B., 20enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.