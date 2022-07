MONTORO (AV). Borgosalus, giovedì all’insegna delle fasce “deboli” Al centro della giornata anziani e bambini

Bambini per strada e Non ci sono più i pensionati di una volta saranno i punti centrali del Borgosalus nella giornata di venerdì.

Nel pomeriggio, il Villaggio della salute (Complesso Monumentale del Corpo di Cristo, Montoro – AV) si trasformerà in un parco divertimenti per bambini, accessibile dalle 16.30 alle 19.30. Questa iniziativa viene concepita, affinché i più piccoli riescano a soddisfare le proprie esigenze di gioco, così da recuperare, almeno in parte, quanto perduto per via dell’emergenza sanitaria.

Nel corso delle ore pomeridiane, il Villaggio della Salute non ospiterà solo l’animazione per bambini, ma anche diverse consulenze specialistiche, nell’ambito della generazione di benessere attraverso la prevenzione immediata. Alle ore 16 presterà la sua opera l’endocrinologo, dr. Sergio Gioia; dalle 18 alle 20 i pazienti potranno ricevere un consulto dal geriatra, dr. Rocco Stanco; infine, dalle 16 alle 19 si rinnoverà l’appuntamento con la nutrizione corretta, a cura della dr.ssa Stefania Pironti, previa prenotazione al numero 329/0626261. Ulteriore appuntamento specialistico, accessibile però per l’intera giornata, è la consulenza in neuropsicologia clinica, presso lo studio in via Roma 265 a Piano di Montoro. Lo studio si dedica alla consulenza psicologica per bambini, adolescenti e adulti; screening logopedici e per disturbi specifici dell’apprendimento. Sarà possibile ottenere un consulto in tali ambiti, a titolo gratuito, previa prenotazione al numero 334/1212833.

In serata, la manifestazione dedicherà spazio all’altro punto centrale della giornata, ossia la presentazione del libro di Pasquale Orlando – consigliere della Federazione Anziani e Pensionati ACLI “Non ci sono più i pensionati di una volta”. Tema del testo è la nuova concezione dell’anziano, dovuta all’invecchiamento della popolazione. L’anziano si considera “più giovane” rispetto a un tempo ma, allo stesso tempo, non è più percepito come depositario di saggezza, ma come un peso, specie per i giovani, cui tocca produrre la spesa per le loro pensioni. Il dibattito inizierà con i saluti istituzionali, formulati dal sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto; mentre toccherà introdurre al presidente provinciale ACLI Avellino, Alfredo Cucciniello. Dopo il momento iniziale, numerose personalità di spicco apporteranno il proprio contributo alla discussione, quali il rettore dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” Pino Acocella; Presidente Regionale ACLI Campania Filiberto Parente; il segretario Regionale Campania FAP Acli Gerardo Salvatore e il geriatra Rocco Stanco.