Ufficiale: Fabio Oggiano è un nuovo calciatore del Nola

Il Nola mette a segno un altro colpo per la linea offensiva ingaggiando ufficialmente l’esperto Fabio Oggiano. Esterno d’attacco classe 1987, Oggiano vanta una carriera lunga tra Serie D e C2 in cui ha messo a segno anche 45 reti. Tante le casacche indossate dall’esterno sardo, tra le quali spiccano quelle di Cavese, Reggina, Lumezzane, ACR Messina. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Gelbison con la quale ha vinto il proprio girone di Serie D. Oggiano va così ad aggiungersi agli altri due acquisti già annunciati per il reparto offensivo, il bomber Domenico Maggio e il giovane Mario Chianese.

“Mi piace saltare l’uomo, sono un attaccante esterno e cerco spesso di fare gol – ha affermato Fabio Oggiano – Nola è una piazza importante, punta a fare bene, non ho esitato quando sono stato chiamato. Ho conosciuto già un nolano doc, mister Gianluca Esposito. E’ un allenatore preparatissimo, non è un caso che abbiamo vinto il campionato l’anno scorso. L’ho sentito, mi ha già detto che questa è una piazza calda. E’ quello che piace a me, mi è stato facile accettare subito”.