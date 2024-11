“Momenti”: Presentazione a Baiano della Raccolta di Poesie di Stefano Acierno tra Emozioni e Riflessi di Vita

Domenica 10 Novembre, alle ore 10,30, nel Teatro Colosseo di Baiano si terrà l’attesa presentazione del libro “Momenti”, una raccolta di poesie di Stefano Acierno (in vendita su Amazon) arricchita da alcuni altri componimenti poetici della scomparsa sig.ra Tina Sarnelli, zia dell’autore. La manifestazione, che si avvale dell’organizzazione de “La piccola Cometa” di Saverio Bellofatto, si svolgerà sotto l’egida del Comune di Baiano e con il sostegno della Pro loco. L’introduzione al convegno è affidata a Silvana Acierno, nota intellettuale ed animatrice di svariate iniziative socioculturali; porteranno il saluto il Sindaco di Baiano Enrico Montanaro e la Presidentessa della Pro loco Mariella Del Basso. Il “recital” di alcuni dei brani poetici è affidato alla stessa voce di Silvana Acierno, oltre che ad Antonio Lippiello, affermato attore della locale compagnia teatrale. Per commentare la silloge sono previsti gli interventi di Gianni Festa, Direttore del Corriere dell’Irpinia, di Pasquale Napolitano, Dirigente scolastico comprensoriale, e di Lorenzo Colucci, medico e cultore delle “belle arti”. Trarrà le conclusioni Stefano Acierno. L’attesa è notevole, in quanto già alcune poesie avevano trovato apprezzamento attraverso i social. Non pare trattarsi, infatti, di un’antologia di scontate impressioni intimistiche, espresse come di consueto in modo un po’ retorico. Ci si imbatte invece in un linguaggio vibratile, che scuote e fa riflettere, denso com’è di sensazioni che rintoccano dentro, riflessioni sulla vita, sentimenti lancinanti, sguardi d’intorno che risvegliano e sommuovono l’ordinario. L’autore, figura abbastanza nota in Irpinia, riesce così a coinvolgerci e quasi a “ferirci”. Stefano Acierno è originario di Baiano e ha ricordato, in vista di questo incontro, sul suo profilo social una frase bella e nota di Cesare Pavese: “un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti…”