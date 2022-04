MARIGLIANO. “Su con il Murales”, al via il progetto di riqualificazione attraverso la creatività urbana

Il sindaco Peppe Jossa: “Così le periferie diventano opere d’arte e veicolo di messaggi sociali”.

Comincia insieme al Liceo C. Colombo – Indirizzo Artistico il percorso che porterà alla realizzazione delle opere di nuovo muralismo previste nell’ambito del progetto “Su con il Murales”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Marigliano e realizzato con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Il progetto prevede la realizzazione di due grandi opere sulle facciate degli edifici di edilizia popolare di Via Amendola dedicate la tema del “gioco” e del “teatro”, che andranno a comporre un primo importante tassello di un più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’area. Le due opere saranno a firma di importanti protagonisti nazionali dell’arte urbana. Una terza opera, dedicata allo sport, sarà realizzata da un noto terzo artista urbano sulla facciata d’ingresso dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”, al termine di un percorso didattico che vedrà coinvolti gli allievi del Liceo C. Colombo – Indirizzo Artistico e gli allievi della stessa scuola Pacinotti. I primi realizzeranno delle personali proposte artistiche sul tema scelto, che saranno condivise, poi, con gli allievi della Pacinotti; questi ultimi selezioneranno cinque delle opere prodotte, le quali saranno re-interpretate dall’artista incaricato della realizzazione materiale dell’opera finale sulla facciata della scuola. Il nuovo muralismo, componente più recente di un fenomeno più ampio che include il writing, ossia i cosiddetti “graffiti” e tutte le tecniche dalla street art, è ormai ampiamente riconosciuto come uno strumento di affermazione artistica in città, riqualificazione urbana e rigenerazione sociale su cui investire per accendere i riflettori in particolare sui quartieri periferici, che vivono quotidianamente situazioni socio-economiche molto difficili. Il Comune di Marigliano, con il progetto “Su con il Murales”, intende favorire la riqualificazione urbana e la rigenerazione sociale di alcuni punti strategici del territorio cittadino attivandosi attraverso gli artisti urbani e così creando la prima tappa di un percorso fatto di opere d’arte perfettamente inserite nel contesto urbano. L’iniziativa è realizzata in partenariato e sotto la supervisione di INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana (Associazione Arteteca), partner ufficiale dell’iniziativa. “Così le periferie diventano attrattori culturali grazie a forme di arte in grado di dare colore e significato ad ogni contesto urbano. Il valore aggiunto di questa iniziativa – sottolinea il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa – è però rappresentato dalla condivisione e dalla partecipazione della comunità ed in particolare dei più giovani che diventano protagonisti di scelte destinate a cambiare volto agli ambienti che frequentano, e a lanciare messaggi sociali di forte impatto comunicativo”.

