Mariglianella (NA). Riqualificata Area Giardini di Marzo con nuove giostrine per bambini

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, detentore anche della delega ai Lavori Pubblici, ha annunciato la conclusione dei lavori di miglioramento del decoro urbano, dell’abitabilità e della vivibilità degli spazi pubblici della riqualificata area verde denominata “I Giardini di Marzo”, nei pressi degli alloggi I. A. C. P adiacenti Via Napoli. La copertura della spesa è stata garantita mediante l’oculata gestione dei residui di precedenti mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Primo Cittadino via social, ha così resi edotti i cittadini di Mariglianella: «Nei giorni scorsi, dopo l’annuncio delle giostre presso la scuola d’infanzia, in molti mi hanno chiesto se ci fosse stata un’area attrezzata dedicata a tutti i bambini di Mariglianella . Per questo sono molto contento di annunciarvi l’installazione di nuovissime giostre presso i Giardini di Marzo di via Napoli. Sono già disponibili e mi auguro che vengano utilizzate da molti bambini già nei prossimi giorni. Spero che la prossima sostituzione di giostre avverrà perché usurate e non perché qualcuno le abbia vandalizzate. Approfitto, quindi, per ricordarvi che questo è un bene pubblico e dobbiamo rispettarlo. Ringrazio per la disponibilità e soprattutto per la celerità la ditta Play Casoria si è occupata dei lavori».

