Sirignano in lutto per la scomparsa di Matteo Colucci: aveva 50 anni

SIRIGNANO – La comunità di Sirignano è in lutto per la scomparsa di Matteo Colucci, venuto a mancare all’età di 50 anni.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. A darne il triste annuncio sono la mamma Maria Pia Torricelli, la compagna Rachele, il fratello Andrea Vito con la moglie Samia, la sorella Livia, gli zii, le zie, i cugini e tutti i parenti.

La salma è esposta presso la camera ardente dell’Ospedale di Nola fino alle ore 8 di giovedì 23 luglio, per poi essere trasferita nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Sirignano, dove alle ore 11 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della funzione religiosa, il corteo proseguirà verso il cimitero di Sirignano.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno raggiungendo la famiglia, a testimonianza dell’affetto e della stima che Matteo Colucci aveva saputo conquistare nel corso della sua vita.

La redazione si stringe con sincera partecipazione al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze.