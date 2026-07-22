Mugnano del Cardinale, ritardi nella raccolta dell’umido: il servizio proseguirà nel pomeriggio

MUGNANO DEL CARDINALE – Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che, a causa di problemi tecnici della società Irpinia Ambiente, la raccolta della frazione organica (umido) non è stata completata nel corso della mattinata.

L’Amministrazione comunale rende noto che il servizio riprenderà regolarmente nel pomeriggio di oggi, al fine di completare il ritiro dei rifiuti nelle zone ancora interessate.

Il Comune si scusa con i cittadini per il temporaneo disagio e ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione, invitando a lasciare esposti i mastelli nelle aree in cui il passaggio non è ancora avvenuto.