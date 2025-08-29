Lutto a Comiziano: è scomparsa la signora Carmela Ercolino, madre del sindaco

Comiziano si stringe attorno al dolore del suo primo cittadino per la scomparsa della mamma, Carmela Ercolino, vedova Nappi Giuseppe, avvenuta il 29 agosto 2025.
Ne danno il triste annuncio il figlio Severino, sindaco del Comune di Comiziano, con la moglie Andreana, i nipoti Giuseppe, Domenico e Carmine ed i parenti tutti.
Le esequie si terranno sabato 30 agosto alle ore 10.00, muovendo dalla casa della defunta in via Roma, 25, per la Parrocchia di San Severino Vescovo. La salma sarà poi accompagnata al forno crematorio di Domicella.
La comunità si unisce al cordoglio del sindaco Severino e della sua famiglia in questo momento di grande dolore.