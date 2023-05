L’istituto Giordano Bruno di Nola parteciperà ai Campionati dei Giochi Matematici 2023 alla Bocconi

Nola -Sono sei gli alunni dell’Istituto G. Bruno di Nola che parteciperanno sabato 13 maggio alla finale nazionale dei Campionati dei Giochi Matematici 2023, organizzati dalla Bocconi. I finalisti per le classi prime e seconde Categoria C1 sono: Angri Felice, Dattolo Filippo, Manganiello Mario, Marmolino Luigi, Nunziata Salvatore, per la categoria C2 della classe terza: Arcangelo Grilletto.

“Sono molto orgogliosa per l’ottimo risultato raggiunto – ha dichiarato il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Iervolino –mi congratulo con gli alunni finalisti e ringrazio i docenti di matematica e tutti gli alunni partecipanti per l’impegno e la dedizione profusi nelle varie fasi dei Giochi matematici 2023. Il vostro impegno rafforza la nostra idea che la scuola deve essere la grande palestra che forma le nuove professionalità ed è nostro il compito di seguirli in questa delicata fase”. Grande soddisfazione anche per la docente referente del progetto prof.ssa Rosita Stefanile che ha seguito con passione i ragazzi durante tutte le fasi della competizione.