I Popolari Uniti esprimono le proprie congratulazioni all’amico Antonio Blasi per la nomina a Vicesindaco della comunità di Prata Principato Ultra. Sono le persone come Antonio, che tengono insieme operosità, capacità d’innovare, buon senso e radicamento, qualità dimostrate già nell’attività di consigliere comunale a servizio di Prata, in grado di dare il giusto contributo per la crescita della nostra Irpinia. Auguri Antonio!