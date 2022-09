L’intervento dei Volontari Anpas Campania per l’alluvione Marche

Partito il contingente di Anpas Campania formato da squadre di volontari idonei all’utilizzo dei moduli idrogeologici in affiancamento alla colonna mobile nazionale Anpas. Il Coordinamento Anpas Campania, con sede Regionale ad Avellino, ha come destinazione Senigallia, e da li si muoveranno le squadre per portare aiuto ai tanti cittadini Marchigiani in difficoltà in queste ore.

“Su richiesta di Anpas Nazionale abbiamo attivato soltanto i volontari formati come operatori centri di coordinamento e moduli idrogeologici che sin da stanotte hanno dato la loro immediata disponibilità” dichiara il Responsabile Regionale Protezione Civile Andrea Grippo. I volontari provengono dalle Pubbliche Assistenze di Gopi Caggiano, Pa Laraba di Apice e Pa Rocco Pascucci Frigento. I volontari per le ore 19 di oggi hanno il primo briefing sull’attività da svolgere, con la priorità di AIUTARE e DARE SUPPORTO ai tanti cittadini vittime di questa nuova emergenza maltempo.