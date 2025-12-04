Legionari Baianesi entrano negli “Irpini della Capitale”: a Roma la Cena di Natale 2025 tra tradizioni e comunità

Ieri sera, 2 dicembre 2025, presso la pizzeria Donna Cira in Roma dei proprietari Giovanni Napolitano di Baiano e di Fabio Conte di Avella, i Legionari Baianesi hanno partecipato alla Cena di Natale 2025 dell’Associazione “Irpini della Capitale”, guidata dal Presidente Vincenzo Castaldo.

Il gustosissimo menu della serata è stato curato nei minimi dettagli dallo chef Francesco Fusco del ristorante-orto di Avella “Moera”. Vini e birre irpine hanno accompagnato amabilmente la serata. Convivialità ed un prelibato menu’ tipicamente irpino (con presenza di nocciole avellane e aglio orsino) hanno fatto da cornice alla cena di auguri degli associati.

Una iniziativa importante che ha unito memoria, tradizioni, appartenenza alle radici e solidarietà.

Il Presidente di Irpini della Capitale, Vincenzo Castaldo, ha sottolineato :”La mission dell’Associazione è quella di essere cittadini due volte: essere una comunità unita anche fuori sede, nella Capitale”. L’Associazione vuole essere un punto di incontro per gli irpini che vivono nella Capitale, connettere le comunità, raccontare la bellezza e la ricchezza del patrimonio irpino e renderlo vivo nella memoria collettiva. Ogni tradizione è un legame che unisce, ogni storia è un ponte verso il futuro”.

Proprio sulla base di questi principi e valori condivisi che ieri sera è stata suggellata l’unione tra le due Associazioni con l’ingresso dell’Associazione culturale-sportiva Legionari Baianesi nel sodalizio dell’Associazione Irpini della Capitale.

Presenti per i Legionari: il Presidente Marino Barzaghi, Giovanni Picciocchi e la moglie Antonella Dell’Anno, Mark De Laurentiis con la moglie Rossella Picciocchi e il figlio Raffaele, Davide Fazzone con la moglie Liana e il figlio Stefano, Giusy Lippiello con il marito Alessio Iacobellli e il figlio Aldo, di 5 anni: mattatore indiscusso della serata. Aldo, ha, infatti, intrattenuto i commensali con indovinelli e quiz che hanno contribuito a rendere la serata ancora più divertente e piacevole, tra ricordi del passato trascorso a Baiano, brindisi e fragorose risate.

Presenti alla cena anche Nino Maietta di Avella e la moglie Lucia Senatore di Baiano.

L’Associazione Legionari Baianesi augura a tutti i Baianesi e alle famiglie un sereno Natale e un nuovo anno, pieno di salute e serenità per tutti !!!

Stay tuned per le prossime nuove iniziative dei Legionari Baianesi !!!

Evviva Santo Stefano !!!