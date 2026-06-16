Lauro, scoperti rifiuti speciali e animali in condizioni critiche: intervento di Guardia Agroforestale, Carabinieri e ASL

LAURO – Una brillante operazione a tutela dell’ambiente e del benessere animale è stata portata a termine nel territorio di Lauro grazie alla segnalazione di un cittadino. L’intervento congiunto ha visto in prima linea il responsabile locale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio Nappi, e il vice responsabile locale, Curcio Mariarosaria.A seguito della segnalazione, gli operatori si sono recati presso un’abitazione privata. Giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione di grave degrado. Nel giardino della casa, infatti, è stato rinvenuto un accumulo incontrollato di rifiuti, tra cui scarti di muratura e guaina, materiale altamente inquinante classificato come rifiuto speciale.Ma la scoperta più allarmante ha riguardato la tutela degli animali presenti. Gli agenti della Guardia Agroforestale Italiana hanno trovato un cane privo di microchip e, fatto ancora più grave, un agnello di appena tre mesi rinchiuso all’interno di un cassone coperto, in condizioni di forte sofferenza.La delicatezza della situazione ha richiesto un intervento immediato e multisettoriale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro e i medici veterinari dell’ASL di Avellino, che hanno fornito il supporto istituzionale necessario per mettere in sicurezza l’area e gli animali. I controlli proseguiranno per accertare tutte le responsabilità legate allo sversamento illecito di rifiuti e al maltrattamento di animali.Questa operazione conferma l’importanza del presidio territoriale della Guardia Agroforestale Italiana, attiva nella salvaguardia dell’ambiente e nella prevenzione degli illeciti, e dimostra l’efficacia della sinergia tra le forze dell’ordine e le autorità sanitarie.