L’associazione Umanitas lancia un evento sportivo per favorire l’integrazione e l’accoglienza.

La Associazione sociale Umanitas, in sinergia con la Prefettura di Avellino, da anni si occupa di migranti sul territorio e della loro cura e del loro inserimento sul piano sociale nella comunità irpinia. Con due centri di accoglienza, uno a Serino e uno ad Avellino città, un terzo e in via apertura , servizi finalizzati a garantire ai migranti e soprattutto alle giovani mamme e ai bambini, una accoglienza dignitosa e una prospettiva sul nostro territorio, al fine di realizzare la piena integrazione dei migranti e soprattutto dei richiedenti asilo.

Nei prossimi mesi la Cooperativa si occuperà anche di Segretariato sociale e asilo nido.

” L’obiettivo della nostra Cooperativa è quello di favorire una piena accoglienza e cura dei migranti secondo la normativa europea e nazionale, garantendo servizi sempre più efficienti e migliori. Allo scopo di far integrare soprattutto i giovani migranti nel più breve tempo possibile. Nei prossimi mesi vogliamo, nel segno della accoglienza e della integrazione sana, organizzare campi estivi per bambini, corsi di formazione per giovani e adulti e momenti di socializzazione.

L’idea è quella di coinvolgere tutte le cooperative che si occupano di migranti e di integrazione intorno ad una iniziativa sportiva e sociale, con la super visione della Prefettura di Avellino. Organizzare un torneo di calcio o calcetto , con la partecipazione di tutti i soggetti sociali ed istituzionali potrebbe essere un modo per avvicinare più persone possibile al mondo della accoglienza e della solidarietà” – dichiara Bartolo Schiano responsabile della Cooperativa Umanitas.